Чесноков считает, что в этом году Хачанов играет лучше, чем в прошлом

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился мнением об игре российского теннисиста Карена Хачанова.

«Карен в целом играет в этом году гораздо лучше и увереннее, чем в прошлом году, он раскрылся и выглядит сейчас здорово. Думаю, у него все шансы на победу, он может играть на любых турнирах достаточно хорошо, у него все есть возможности — большие габариты, длинные руки, хорошие удары слева и справа, он может все абсолютно», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Сегодня, 16 июня Хачанов обыграл серба Ласло Джере (7:6 (7:4), 6:4) во втором круге одиночного разряда турнира в Халле (Германия).