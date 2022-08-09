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Сегодня, 08:05

Бывший литовский теннисист обвиняется в сексуальных преступлениях в США

Отдел спорта «СЭ»
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26-летний Каспарас Жемайтелис, работающего частным тренером по теннису в Сакраменто (США), задержан правоохранительными органами по обвинению в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних.

У теннисиста, завершившего карьеру в 2018 году, начались проблемы после того, как одна из его учениц сообщила о домогательствах, имевших место некоторое время назад, когда девочке было 15 лет. В ходе расследования были выявлены еще десять аналогичных эпизодов.

По данным Союза теннисистов Литвы, Жемайтелис ранее состоял в теннисном клубе Каунаса, а затем уехал учиться в США. В 17 лет подававший надежды спортсмен представлял сборную Литвы в матче Кубка Дэвиса против Португалии. Также Каспарас выступал на «фьючерсах» в Прибалтике и Белоруссии, но без особого успеха. Очков в одиночный рейтинг ATP он так и не заработал.

Теннис
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