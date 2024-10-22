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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Форлан дебютирует в профессиональном теннисе

Алина Савинова
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Диего Форлан.
Фото Global Look Press

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» Диего Форлан примет участие в турнире серии «челленджер» в Монтевидео, который пройдет с 11 по 17 ноября.

Уругваец дебютирует в профессиональном теннисе в возрасте 45 лет. Он заявился на соревнования в столице Уругвая в паре с аргентинцем Федерико Корией.

«В этом году на Открытом чемпионате Уругвая у нас выступит невероятный парный дуэт — аргентинский теннисист Федерико Кориа (101-й номер в рейтинге ATP) и бывший уругвайский футболист Диего Форлан», — сообщила пресс-служба турнира.

Форлан завершил карьеру в футболе в 2019 году. Он также выступал за «Интер», «Вильярреал», «Интернасьонал», «Пеньяроль», «Китчи» и другие команды. Уругваец является чемпионом Англии в составе «Манчестер Юнайтед» и победителем Лиги Европы в составе «Атлетико». Вместе со сборной Уругвая Форлан выиграл Кубок Америки в 2011 году и занял четвертое место на чемпионате мира-2010.

Диего Форлан
Теннис
Футбол
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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