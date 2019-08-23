Бывшая первая ракетка мира Ферреро рассказал, чем Джокович отличается от других игроков

Бывшая первая ракетка мира испанец Хуан-Карлос Ферреро отметил особую быстроту серба Новака Джоковича.

— С точки зрения физических способностей Джокович необычный игрок, — цитирует Tennis World USA Ферреро. — Он не похож на других. Новак быстрый, взрывной, отлично подготовленный теннисист. Его подачу очень сложно прочесть, к тому же у него лучший прием.

Когда Новак в своей лучшей форме, то может победить любого соперника на любом покрытии. На «Ролан Гаррос» Федерер не может справиться с Надалем, а Джоковичу это по силам.