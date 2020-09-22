Новак Джокович прокомментировал дисквалификацию на US Open за попадание в линейного арбитра.

«В первые дни меня бросало туда-сюда в плане психологии. Это было непросто переживать. Да, изначально был шокирован, но продолжал двигаться дальше. Победа в Риме этому очень поспособствовала», — цитирует сербского теннисиста Eurosport.

Новак Джокович после победы над Диего Шварцманом (7:5, 6:3) в финале турнира в Риме стал рекордсменом ATP по количеству выигранных титулов.

Эта победа стала для серба 81-й в карьере. Он выиграл 36-й «Мастерс» и стал единоличным лидером по этому показателю, обойдя Рафаэля Надаля.