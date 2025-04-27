Бублик — о матче с Рублевым: «Играть с ним — большое удовольствие»

75-я ракетка мира Александр Бублик прокомментировал победу над Андреем Рублевым в матче третьего круга турнира в Мадриде (6:4, 0:6, 6:4).

«Мы с Андреем знакомы уже лет 20. Играть с ним — большое удовольствие. Играть с любым из наших ребят для меня большое удовольствие. И сегодня ключом к победе было то, что я смог навязать ему свою игру и не дать ему обыграть меня спокойно и уверенно на задней линии. Моей задачей было показать то, на что способен я, и затянуть его на своем поле. Это у меня прекрасно получилось», — сказал Бублик в эфире BB Tennis.

В четевертом круге 27-летний представитель Казахстана встретится с победителем матча Бен Шелтон (США, 12) — Якуб Меншик (Чехия, 22).