Бублик вышел в четвертьфинал турнира во Флоренции
Казахстанский теннисист Александр Бублик во втором круге турнира во Флоренции обыграл француза Корантена Муте со счетом 7:5, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. На счету Бублика 7 эйсов и 4 двойные передачи, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
В четвертьфинале Бублик встретится с Джеффри Джон Вольфом.
Флоренция (Италия)
Турнир ATP UniCredit Firenze Open
Призовой фонд 612 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Бублик (Казахстан, 7) — Корантен Муте (Франция) — 7:5, 6:4
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