Бублик уступил 202-й ракетке мира во втором круге турнира в Шанхае

Казахстанский теннисист Александр Бублик во втором круге турнира в Шанхае уступил монегаску Валентину Вашеро со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. На счету 28-летнего казахстанца 10 эйсов, двойная ошибка и реализованный брейк-пойнт. В заключительном гейме Бублик отыграл 4 матчбола.

В третьем круге 202-я ракетка мира встретится с чехом Томашем Махачем.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Валентин Вашеро (Монако, Q) — Александр Бублик (Казахстан, 14) — 3:6, 6:3, 6:4