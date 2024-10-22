Бублик снялся с матча против Зандсхюлпа в Базеле, Шелтон вышел во второй круг
Представляющий Казахстан Александр Бублик проиграл нидерландцу Ботику ван де Зандсхюлпу в первом круге турнира в Базеле.
32-я ракетка мира отказался продолжать матч в третьем сете — 6:3, 4:6, 0:4.
Американец Бен Шелтон победил аргентинца Томаса-Мартина Этчеверри — 6:3, 6:4.
Ван де Зандсхюлп во втором круге встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Франсиско Черундоло (Аргентина). Шелтон сыграет с лучшим в матче «Адриан Маннарино (Франция) — Стэн Вавринка (Швейцария).
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