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Сегодня, 18:31

Бублик снялся с матча против Зандсхюлпа в Базеле, Шелтон вышел во второй круг

Руслан Минаев
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Представляющий Казахстан Александр Бублик проиграл нидерландцу Ботику ван де Зандсхюлпу в первом круге турнира в Базеле.

32-я ракетка мира отказался продолжать матч в третьем сете — 6:3, 4:6, 0:4.

Американец Бен Шелтон победил аргентинца Томаса-Мартина Этчеверри — 6:3, 6:4.

Ван де Зандсхюлп во втором круге встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Франсиско Черундоло (Аргентина). Шелтон сыграет с лучшим в матче «Адриан Маннарино (Франция) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Теннис
Александр Бублик
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