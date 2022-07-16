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16 июля, 23:34

Бублик сыграет с Кресси в финале турнира в американском Ньюпорте

Иван Шитик
Корреспондент
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Определились финалисты теннисного турнира в американском Ньюпорте. В решающем матче встретятся представитель Казахстана Александр Бублик и теннисист из США Максим Кресси.

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Infosys Hall of Fame Open

Призовой фонд 665 330 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Бублик (Казахстан, 3) — Джейсон Каблер (Австралия) — 6:3, 6:2

Максим Кресси (США, 4) — Джон Изнер (США, 2) — 6:2, 4:6, 6:3

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