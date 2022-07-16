Бублик сыграет с Кресси в финале турнира в американском Ньюпорте
Определились финалисты теннисного турнира в американском Ньюпорте. В решающем матче встретятся представитель Казахстана Александр Бублик и теннисист из США Максим Кресси.
Ньюпорт (США)
Турнир ATP Infosys Hall of Fame Open
Призовой фонд 665 330 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Александр Бублик (Казахстан, 3) — Джейсон Каблер (Австралия) — 6:3, 6:2
Максим Кресси (США, 4) — Джон Изнер (США, 2) — 6:2, 4:6, 6:3
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