Бублик сыграет с Де Минауром в финале турнира в Анталье
15:22
Во вторник определились финалисты Antalya Open в Турции.
Первым путевку в решающий матч завоевал австралиец Алекс де Минаур, который в трех сетах победил вторую «ракетку» турнира бельгийца Давида Гоффена — 6:4, 3:6, 6:2.
Соперником австралийца станет казахстанский теннисист Александр Бублик, который также в трех сетах сломил сопротивление француза Жереми Шарди.
Решающий матч турнира состоится в среду, 13 января.
Анталья (Турция)
Турнир ATP Antalya Open
Призовой фонд 300 000 евро
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Алекс Де Минаур (Австралия, 4) — Давид Гоффен (Бельгия, 2) — 6:4, 3:6, 6:2
Александр Бублик (Казахстан, 8) — Жереми Шарди (Франция) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3
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