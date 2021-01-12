Бублик сыграет с Де Минауром в финале турнира в Анталье

Во вторник определились финалисты Antalya Open в Турции.

Первым путевку в решающий матч завоевал австралиец Алекс де Минаур, который в трех сетах победил вторую «ракетку» турнира бельгийца Давида Гоффена — 6:4, 3:6, 6:2.

Соперником австралийца станет казахстанский теннисист Александр Бублик, который также в трех сетах сломил сопротивление француза Жереми Шарди.

Решающий матч турнира состоится в среду, 13 января.

Анталья (Турция)

Турнир ATP Antalya Open

Призовой фонд 300 000 евро

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Алекс Де Минаур (Австралия, 4) — Давид Гоффен (Бельгия, 2) — 6:4, 3:6, 6:2

Александр Бублик (Казахстан, 8) — Жереми Шарди (Франция) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3