Бублик снялся с матча с Риндеркнехом на турнире в Стокгольме из-за травмы

Казахстанский теннисист Александр Бублик был вынужден прекратить борьбу на турнире АТР в Стокгольме (Швеция).

В матче с французом Артуром Риндеркнехом он при счете 6:1, 2:0 в пользу соперника отказался от продолжения игры из-за травмы. В следующем раунде Риндеркнех сыграет со словаком Йозефом Коваликом.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 711 725 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Артур Риндеркнех (Франция) — Александр Бублик (Казахстан, 6) — 6:1, 2:0 отказ Бублика