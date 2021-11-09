Бублик снялся с матча с Риндеркнехом на турнире в Стокгольме из-за травмы
17:09
Казахстанский теннисист Александр Бублик был вынужден прекратить борьбу на турнире АТР в Стокгольме (Швеция).
В матче с французом Артуром Риндеркнехом он при счете 6:1, 2:0 в пользу соперника отказался от продолжения игры из-за травмы. В следующем раунде Риндеркнех сыграет со словаком Йозефом Коваликом.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Stockholm Open
Призовой фонд 711 725 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Артур Риндеркнех (Франция) — Александр Бублик (Казахстан, 6) — 6:1, 2:0 отказ Бублика
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю