Бублик проиграл Рууду во втором круге турнира в Риме
Представляющий Казахстан Александр Бублик покинул турнир серии ATP 1000 в Риме.
Во втором круге 76-я ракетка мира уступил норвежцу Касперу Рууду в трех сетах 4:6, 6:4, 3:6. Матч длился 1 час 58 минут.
В третьем круге 7-я ракетка мира встретится с итальянцем Маттео Берреттини.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 4:6, 6:3
