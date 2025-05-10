Бублик проиграл Рууду во втором круге турнира в Риме

Представляющий Казахстан Александр Бублик покинул турнир серии ATP 1000 в Риме.

Во втором круге 76-я ракетка мира уступил норвежцу Касперу Рууду в трех сетах 4:6, 6:4, 3:6. Матч длился 1 час 58 минут.

В третьем круге 7-я ракетка мира встретится с итальянцем Маттео Берреттини.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 4:6, 6:3