Бублик: «Алькарас — забавный и очень шумный парень, Синнер больше холодный»

10-я ракетка мира Александр Бублик, представляющий Казахстан, рассказал о своих взаимоотношениях с лидерами рейтинга ATP испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером.

«Я восхищался «Большой тройкой» (Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Новак Джокович. — Прим. «СЭ»), но мы не друзья. С Карлосом и Янником отношения немного проще, потому что я уже был в туре, когда они появились. Они привносят много нового в игру. Карлос — забавный и очень шумный парень. Янник больше холодный, по крайней мере на корте. За его пределами он приятный человек», — цитирует Бублика Punto de Break.

Бублик начнет свое выступление на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе со второго круга, где встретится с победителем матча Майкл Чжен (США) — Вит Коприва (Чехия).

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