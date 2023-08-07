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7 августа, 23:56

Бублик проиграл Хуркачу в первом круге турнира в Торонто

Мария Гусева
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Александр Бублик.
Фото USA Today Sports

Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл поляку Хуберту Хуркачу в первом круге турнира в Торонто (Канада) — 3:6, 6:7 (2:7).

Встреча продлилась 1 час 19 минут. Бублик сделал 10 эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Хуркача 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге турнира Хуркач сыграет с победителем матча Кристьян Гарин (Чили) — Миомир Кецманович (Сербия).

Теннис
Александр Бублик
Хуберт Хуркач
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