Бублик: «Мне повезло победить Филса в финале, прежде чем он станет следующим большим игроком»

Казахстанский теннисист Александр Бублик поделился впечатлениями от победы на турнире в Антверпене.

В финальном матче он обыграл француза Артура Филса со счетом 6:4, 6:4.

«Я сказал Артуру, что мне очень повезло победить его в финале, прежде чем он станет следующим большим игроком. Это был единственный вариант, который у меня был, и я его успешно реализовал. Честно признаться, когда мы завоевали второй титул, я сказал своему тренеру: «Может быть, все, может быть, мы никогда не выиграем еще один». Это было величайшее чувство на свете, поэтому снова оказаться здесь и выиграть еще один турнир — для меня это очень много значит», — приводит пресс-служба АТР слова Бублика.

Для 26-летнего казахстанского теннисиста это второй титул в текущем сезоне (в июне он выиграл турнир в Галле) и третий в карьере.