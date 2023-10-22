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Бублик: «Мне повезло победить Филса в финале, прежде чем он станет следующим большим игроком»

Алина Савинова
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Казахстанский теннисист Александр Бублик поделился впечатлениями от победы на турнире в Антверпене.

В финальном матче он обыграл француза Артура Филса со счетом 6:4, 6:4.

«Я сказал Артуру, что мне очень повезло победить его в финале, прежде чем он станет следующим большим игроком. Это был единственный вариант, который у меня был, и я его успешно реализовал. Честно признаться, когда мы завоевали второй титул, я сказал своему тренеру: «Может быть, все, может быть, мы никогда не выиграем еще один». Это было величайшее чувство на свете, поэтому снова оказаться здесь и выиграть еще один турнир — для меня это очень много значит», — приводит пресс-служба АТР слова Бублика.

Для 26-летнего казахстанского теннисиста это второй титул в текущем сезоне (в июне он выиграл турнир в Галле) и третий в карьере.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/fils-bublik-antwerp-2023-sunday-final
Теннис
Александр Бублик
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