Бублик проиграл Оже-Альяссиму на старте турнира в Дубае

Представляющий Казахстан Александр Бублик выбыл в первом круге турнира серии ATP 500 в Дубае.

51-я ракетка мира проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в трех сетах — 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 3:6. Матч длился 2 часа 50 минут.

21-я ракетка мира во втором круге встретится с португальцем Нуну Боржешем.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Александр Бублик (Казахстан) — 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:3