Бублик обыграл Тиафо в первом круге турнира в Париже
Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в первом круге турнира в Париже — 6:3, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 8 минут.
Следующим соперником Бублика станет чилиец Николас Харри.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Бублик (Казахстан) — Фрэнсис Тиафо (США, 14) — 6:3, 6:4
Николас Харри (Чили) — Алексей Попырин (Австралия) — 7:5, 7:6 (8:6)
Роберто Баутиста Агут (Испания) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:4, 6:2
Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Бен Шелтон (США, 15) — 7:6 (7:4), 5:7, 6:3
Таллон Грикспур (Нидерланды) — Кристофер Юбенкс (США) — 6:7 (2:7), 6:3, 6:4
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