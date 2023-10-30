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Сегодня, 17:09

Бублик обыграл Тиафо в первом круге турнира в Париже

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в первом круге турнира в Париже — 6:3, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 8 минут.

Следующим соперником Бублика станет чилиец Николас Харри.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан) — Фрэнсис Тиафо (США, 14) — 6:3, 6:4

Николас Харри (Чили) — Алексей Попырин (Австралия) — 7:5, 7:6 (8:6)

Роберто Баутиста Агут (Испания) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:4, 6:2

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Бен Шелтон (США, 15) — 7:6 (7:4), 5:7, 6:3

Таллон Грикспур (Нидерланды) — Кристофер Юбенкс (США) — 6:7 (2:7), 6:3, 6:4

Теннис
Александр Бублик
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