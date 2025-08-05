Теннис
5 августа, 17:04

Бублик: «Не согласен, что у Медведева и Рублева идет какой-то провал»

Микеле Антонов
Корреспондент

25-я ракетка мира, амбассадор First & Red Александр Бублик ответил на вопрос о том, где планирует жить после завершения карьеры, а также оценил последние результаты россиян Даниила Медведева и Андрея Рублева.

— Где планируете жить после завершения карьеры?

— Планирую жить в Петербурге и какое-то время в Монако.

— Не тревожит, что пропуск турниров опустит тебя?

— Не слежу за рейтингом. Предпочел отдохнуть. Если принял решение, жалеть... не имеет значения.

— Когда в Нью-Йорк?

— 19 августа.

— Вы можете стать первой ракеткой постсоветского пространства на фоне небольшого, так скажем, провала в результатах Медведева и Рублева. Это мотивирует?

— Не согласен, что у Медведева и Рублева какой-то провал идет. Да, не те результаты, которых мы ждем на постоянной основе. У них своя жизнь. Может, они закончат на тех местах, о которых я не мог и мечтать.

