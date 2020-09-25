Бублик не смог попасть в полуфинал турнира в Гамбурге

Теннисист из Казахстана Александр Бублик уступил в четвертьфинале турнира в Гамбурге. В трех сетах он проиграл Кристиану Гарину из Чили.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 062 520 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кристиан Гарин (Чили) — Александр Бублик (Казахстан, LL) — 3:6, 6:4, 6:4

Каспер Рууд (Норвегия) — Уго Умбер (Франция) — 7:5, 3:6, 6:1