Бублик не пожал руку Попырину после матча на турнире в Париже

Представитель Казахстана Александр Бублик не пожал руку австралийцу Алексею Попырину после матча на турнире в Париже (6:4, 6:3).

По словам спортсмена, он так поступил, так как Попырин не извинялся за касания троса в нескольких выигранных розыгрышах. Бублик отметил, что он не обязан соблюдать этикет, если его соперник это не делал.

В следующем круге 28-летний Бублик с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Райлли Опелка (США).