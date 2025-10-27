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27 октября 2025, 22:36

Бублик не пожал руку Попырину после матча на турнире в Париже

Сергей Ярошенко
Александр Бублик.
Фото AFP

Представитель Казахстана Александр Бублик не пожал руку австралийцу Алексею Попырину после матча на турнире в Париже (6:4, 6:3).

По словам спортсмена, он так поступил, так как Попырин не извинялся за касания троса в нескольких выигранных розыгрышах. Бублик отметил, что он не обязан соблюдать этикет, если его соперник это не делал.

В следующем круге 28-летний Бублик с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Райлли Опелка (США).

Александр Бублик.«Любой адекватный человек сделал бы то же самое». Бублик не пожал руку Попырину после матча в Париже

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Теннис
Александр Бублик
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