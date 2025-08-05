Теннис
5 августа, 17:37

Бублик назвал Медведева самым неприятным соперником: «В человеческом плане он мне приятен, в игровом — нет»

Микеле Антонов
Корреспондент

25-я ракетка мира, амбассадор First & Red Александр Бублик ответил на вопрос о приятных и неприятных соперниках в теннисе.

— Самый приятный и неудобный соперник?

— Самый приятный — Саша Зверев, играть приятно. Самый неприятный — Даниил [Медведев]. В человеческом плане он мне приятен, в игровом — нет (улыбается).

— Кого из теннисистов пригласили бы в команду КВН или на стендап?

— Тиафо достаточно смешной. Он забавно жестикулирует еще помимо шуток. У Дани неплохой юмор, но своеобразный. Я энергичный, Даня более спокойный, он рассказал бы шутки с каменным лицом, это было бы смешно.

— Любимый мем про вас?

— Мне нравится, когда в книжки вставляют мои фразы. Это правда очень смешно, — сказал Бублик.

Теннис
Александр Бублик
Даниил Медведев
