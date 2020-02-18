Бублик на старте турнира в Марселе обыграл Фучовича
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Представитель Казахстана Александр Бублик в первом круге турнира в Марселе (Франция) обыграл венгра Мартона Фучовича — 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час и 26 минут.
За право выйти в четвертьфинал Бублик сразится с местным теннисистом Бенуа Пэром.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 691 880 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Бублик (Казахстан) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:4, 7:5
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