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15 апреля, 20:33

Бублик проиграл Бергсу в первом круге турнира в Мюнхене

Руслан Минаев
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Представляющий Казахстан Александр Бублик выбыл в первом круге турнира в Мюнхене.

78-я ракетка мира уступил 50-й ракетке бельгийцу Зизу Бергсу со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 5:7. Матч длился 2 часа 23 минуты.

Бергс в следующем матче сыграет с немцем Диего Дедура-Паломеро (Германия).

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open

Призовой фонд 2 500 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Зизу Бергс (Бельгия) — Александр Бублик (Казахстан, Q) — 6:7 (5:7), 6:4, 7:5

Уго Умбер (Франция, 4) — Николас Харри (Чили) — 4:6, 6:3, 6:2

Александр Бублик
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