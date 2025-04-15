Бублик проиграл Бергсу в первом круге турнира в Мюнхене
Представляющий Казахстан Александр Бублик выбыл в первом круге турнира в Мюнхене.
78-я ракетка мира уступил 50-й ракетке бельгийцу Зизу Бергсу со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 5:7. Матч длился 2 часа 23 минуты.
Бергс в следующем матче сыграет с немцем Диего Дедура-Паломеро (Германия).
Мюнхен (Германия)
Турнир ATP BMW Open
Призовой фонд 2 500 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Зизу Бергс (Бельгия) — Александр Бублик (Казахстан, Q) — 6:7 (5:7), 6:4, 7:5
Уго Умбер (Франция, 4) — Николас Харри (Чили) — 4:6, 6:3, 6:2
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