Бублик вышел во второй круг «мастерса» в Майами
Представляющий Казахстан Александр Бублик пробился во второй круг турнира серии ATP 1000 в Майами.
80-я ракетка мира в первом круге победил аргентинца Себастьяна Баэса — 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 10 минут.
Следующим соперником Бублика станет американец Томми Пол.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Бублик (Казахстан) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:3, 6:4
