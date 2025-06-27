Теннис
27 июня, 20:26

149-я ракетка мира Бруксби вышел в финал турнира в Истборне

Руслан Минаев

Американец Дженсон Бруксби стал финалистом турнира в Истборне.

149-я ракетка мира в полуфинале победил француза Уго Умбера (20-я ракетка) со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 6:4. Матч длился 2 часа 49 минут.

Соперником Бруксби в финале станет победитель матча Тэйлор Фритц (США, 1) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 6).

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Lexus Eastbourne Open

Призовой фонд 756 875 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Дженсон Бруксби (США, LL) — Уго Умбер (Франция, 4) — 6:7 (7:9), 6:4, 6:4

