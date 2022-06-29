Маррей сыграет на Кубке Лэйвера вместе с Надалем и Федерером

Британский теннисист Энди Маррей впервые выступит на Кубке Лэйвера.

Как сообщает пресс-служба турнира, 35-летний британец станет частью команды Европы вместе с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером. Еще трех членов команды назовут позднее.

Три из шести мест в сборной мира займут канадец Феликс Оже-Альяссим, американец Тэйлор Фриц и аргентинец Диего Шварцман.

Напомним, Кубок Лэйвера пройдет с 23 по 25 сентября в Лондоне.