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Сегодня, 10:48

Маррей сыграет на Кубке Лэйвера вместе с Надалем и Федерером

Карен Саркисян
Корреспондент
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Британский теннисист Энди Маррей впервые выступит на Кубке Лэйвера.

Как сообщает пресс-служба турнира, 35-летний британец станет частью команды Европы вместе с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером. Еще трех членов команды назовут позднее.

Три из шести мест в сборной мира займут канадец Феликс Оже-Альяссим, американец Тэйлор Фриц и аргентинец Диего Шварцман.

Напомним, Кубок Лэйвера пройдет с 23 по 25 сентября в Лондоне.

Источник: https://lavercup.com/news/2022/06/29/andy-murray-to-join-team-europe-at-laver-cup-london-2022
Теннис
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
Энди Маррей
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