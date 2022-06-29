Маррей проиграл Изнеру во втором круге Уимблдона-2022. Американец сделал 36 эйсов

Британец Энди Маррей проиграл американцу Джону Изнеру во втором круге Уимблдона-2022 — 6:4, 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:4.

За матч Маррей не реализовал ни одного брейк-пойнта, у Изнера — 2 из 3 и 36 эйсов.

В следующем круге Изнер сыграет против итальянца Янника Синнера.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Джон Изнер (США, 20) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:4, 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:4

Тим ван Рейтховен (Нидерланды, WC) — Райлли Опелка (США, 15) — 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (9:7), 7:6 (7:4)