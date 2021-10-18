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Россияне Котов и Сафиуллин в первом круге Кубка Кремля проиграли британским теннисистам

Британцы Инглот и Скупски в первом круге Кубка Кремля обыграли Котова и Сафиуллина
14:39
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Пара из Великобритании Доминик Инглот/Кен Скупски обыграли пару российских теннисистов Павел Котов / Роман Сафиуллин (6:3, 6:4) в матче 1-го круга парного разряда Кубка Кремля.

В следующем туре британцы сыграют с победителем пары Томислав Бркич / Никола Чачич (Босния и Герцеговина / Сербия, 4) — Александр Бублик / Адриан Маннарино (Казахстан/Франция).

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 779 515 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Доминик Инглот / Кен Скупски (Великобритания) — Павел Котов / Роман Сафиуллин (Россия, WC) — 6:3, 6:4

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Виктория Кравченко все материалы автора
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