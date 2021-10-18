Россияне Котов и Сафиуллин в первом круге Кубка Кремля проиграли британским теннисистам
Британцы Инглот и Скупски в первом круге Кубка Кремля обыграли Котова и Сафиуллина
14:39
Пара из Великобритании Доминик Инглот/Кен Скупски обыграли пару российских теннисистов Павел Котов / Роман Сафиуллин (6:3, 6:4) в матче 1-го круга парного разряда Кубка Кремля.
В следующем туре британцы сыграют с победителем пары Томислав Бркич / Никола Чачич (Босния и Герцеговина / Сербия, 4) — Александр Бублик / Адриан Маннарино (Казахстан/Франция).
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 779 515 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Доминик Инглот / Кен Скупски (Великобритания) — Павел Котов / Роман Сафиуллин (Россия, WC) — 6:3, 6:4
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