Накашима победил Риндеркнеха и вышел в четвертьфинал турнира в Монреале
Американский теннисист Брэндон Накашима победил француза Артура Риндеркнеха в матче четвертого круга турнира в Монреале — 7:6 (7:4), 5:7, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты. 25-летний Накашима (31-й номер мирового рейтинга) выполнил 16 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 9. На счету его 31-летнего соперника (29-я ракетка мира) 17 подач навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-поинта (из 5).
В четвертьфинале Накашима сыграет с итальянцем Лучано Дардери.
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 9 415 724 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Брэндон Накашима (США, 28) — Артур Риндеркнех (Франция, 23) — 7:6 (7:4), 5:7, 7:5
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