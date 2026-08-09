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9 августа, 03:11

Накашима победил Риндеркнеха и вышел в четвертьфинал турнира в Монреале

Павел Лопатко

Американский теннисист Брэндон Накашима победил француза Артура Риндеркнеха в матче четвертого круга турнира в Монреале — 7:6 (7:4), 5:7, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты. 25-летний Накашима (31-й номер мирового рейтинга) выполнил 16 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 9. На счету его 31-летнего соперника (29-я ракетка мира) 17 подач навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-поинта (из 5).

В четвертьфинале Накашима сыграет с итальянцем Лучано Дардери.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 9 415 724 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Брэндон Накашима (США, 28) — Артур Риндеркнех (Франция, 23) — 7:6 (7:4), 5:7, 7:5

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Теннис
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