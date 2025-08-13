Хачанов сыграет со Зверевым в четвертом круге турнира в Цинциннати
Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл американца Брэндона Накашиму в третьем круге турнира в Цинциннати.
Зверев, являющийся 3-й ракеткой мира, 12 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету его соперника, занимающего 31-е место в рейтинге ATP, 3 эйса, ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 4.
В следующем круге 28-летний Зверев сыграет против россиянина Карена Хачанова.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 3) — Брэндон Накашима (США, 27) — 6:4, 6:4
