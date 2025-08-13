Теннис
13 августа, 20:58

Хачанов сыграет со Зверевым в четвертом круге турнира в Цинциннати

Сергей Ярошенко

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл американца Брэндона Накашиму в третьем круге турнира в Цинциннати.

Зверев, являющийся 3-й ракеткой мира, 12 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету его соперника, занимающего 31-е место в рейтинге ATP, 3 эйса, ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 4.

В следующем круге 28-летний Зверев сыграет против россиянина Карена Хачанова.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Брэндон Накашима (США, 27) — 6:4, 6:4

