Братья Маррэи сыграют в паре на турнире в Вашингтоне

Британские теннисисты Энди и Джейми Маррэи сыграют в паре на турнире в Вашингтоне. Пройдет он с 27 июля по 4 августа.

Энди Маррэй в январе объявлял о завершении карьеры из-за травмы, но затем решил продолжить выступления. В январе он перенес операцию, а в июне вернулся на корт на турнире в Лондоне и одержал победу в парном разряде вместе с Фелисиано Лопесом.

В июле Энди Маррэй принял участие в Уимблдонском турнире, где в состязании микстов выступал в паре с Сереной Уильямс. Дуэт уступил в третьем круге.