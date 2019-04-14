Братья Брайаны потерпели 59-е поражение в финалах турниров АТР

Теннисисты Сантьяго Гонсалес (Мексика) и Айсам-уль-Хак Куреши (Пакистан) в финале турнира АТР в Хьюстоне победили Боба и Майка Брайанов - 6:4, 6:2.
Для братьев Брайанов это 59-е поражение в финала турниров АТР в парном разряде. На их счету 118 побед.
Хьюстон (США)
Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship
Призовой фонд 583 585 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Полуфинал
Сантьяго Гонсалес/Айсам-уль-Хак Куреши (Мексика/Пакистан) - Боб Брайан/Майк Брайан (США, 1) - 6:4, 6:2
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