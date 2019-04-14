Братья Брайаны потерпели 59-е поражение в финалах турниров АТР

Теннисисты Сантьяго Гонсалес (Мексика) и Айсам-уль-Хак Куреши (Пакистан) в финале турнира АТР в Хьюстоне победили Боба и Майка Брайанов - 6:4, 6:2.

Для братьев Брайанов это 59-е поражение в финала турниров АТР в парном разряде. На их счету 118 побед.

Хьюстон (США)

Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship

Призовой фонд 583 585 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Сантьяго Гонсалес/Айсам-уль-Хак Куреши (Мексика/Пакистан) - Боб Брайан/Майк Брайан (США, 1) - 6:4, 6:2