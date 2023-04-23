Ван де Зандсюлп: «Жду возможности отомстить Руне за прошлогодний финал турнира в Мюнхене»

Нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсюлп высказался о матче с датчанином Хольгером Руне в финале турнира в Мюнхене.

«Рад снова оказаться в финале. Провел действительно хороший полуфинальный матч, обыграв выдающегося Фритца. С нетерпением жду возможности отомстить Хольгеру за прошлогодний финал. Вперед!» — написал ван де Зандсюлп в соцсетях.

Финальный матч турнира в Мюнхене между Руне и ван де Зандсхулпом пройдет сегодня, 23 апреля. Начало встречи — в 14:30 мск.