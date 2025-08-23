Ван де Зандсхюлп обыграл Перрикара и вышел в финал турнира в Уинстом-Салеме

Голландский теннисист Ботик ван де Зандсхюлп обыграл француза Джованни Мпетши Перрикара в полуфинале турнира в Уинстон-Салеме — 6:4. 7:5.

Матч длился 1 час 32 минуты. 29-летниий голландец подал 6 раз навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 7 подач навылет, 2 двройные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 2).

Второй финалист определится в матче Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция).

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 798 335 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 9) — 6:4. 7:5