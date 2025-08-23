Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

23 августа 2025, 04:36

Ван де Зандсхюлп обыграл Перрикара и вышел в финал турнира в Уинстом-Салеме

Евгений Козинов
Корреспондент

Голландский теннисист Ботик ван де Зандсхюлп обыграл француза Джованни Мпетши Перрикара в полуфинале турнира в Уинстон-Салеме — 6:4. 7:5.

Матч длился 1 час 32 минуты. 29-летниий голландец подал 6 раз навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 7 подач навылет, 2 двройные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 2).

Второй финалист определится в матче Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция).

Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 798 335 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал

Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 9) — 6:4. 7:5

Источник: Сетка турнира в Уинстон-Салеме
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Читайте также
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Силы ПВО сбили три БПЛА на подлете к Москве
Какая страна — участница чемпионата мира нам ближе, за кого болеть? Разбираемся на цифрах
Би-би-си сообщила о сожжении автобуса во время беспорядков в Белфасте
США нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый вертолет. Что известно
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Медведев вошел в топ-10 самых богатых теннисистов мира по версии Forbes

Фучович переиграл ван де Зандсхюлпа в финале турнира в Уинстон-Салеме
Новости
RSS RSS
Все новости