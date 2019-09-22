Борна Чорич: «Против Медведева ничего не работало»

Хорват Борна Чорич после поражения от Даниила Медведева? в финале St. Petersburg Open (3:6, 1:6) похвалил невероятную игру соперника и сказал, что перепробовал все варианты, но ничего не сработало.

— Он обыграл меня в одну калитку. Естественно, он подобрал ключи к моей игре. Он был лучше абсолютно во всем и все делал намного лучше, чем я. Я перепробовал все, что только можно, все тактики и все, что только можно было придумать. Больше тут и сказать нечего. У него были ответы на все мои вопросы. Он сыграл просто невероятно, — сказал Чорич на пресс-конференции.

— Складывалось впечатление, что в мягкой игре у вас все было неплохо, а как только вы начинали обострять, появлялись ошибки?

— Да в обоих случаях все было плохо, сегодня ничего хорошего не было (улыбается). Вчера я особо не ошибался, а сегодня Даниил заставлял меня это делать. Мне приходилось придумывать что-то дополнительно, но ничего не работало.

— В каких компонентах Даниил за последние недели стал сильнее?

— Во всех. В последний раз мы играли на US Open в прошлом году. С тех пор он улучшил свой удар справа и первую подачу. Он сейчас играет на огромной уверенности и показывает просто невероятный теннис. (Мария Никулашкина)

Медведев победил Чорича и выиграл турнир в Санкт-Петербурге