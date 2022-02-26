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«Рублев нашел свою игру, это говорит о классе». Собкин о победе россиянина на турнире в Дубае

Борис Собкин высказался о победе Рублева на турнире в Дубае
Микеле Антонов
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Заслуженный тренер России Борис Собкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу российского теннисиста Андрея Рублева на турнире ATP-500 в Дубае. В финале он победил чеха Иржи Веселы со счетом 6.3, 6:4.

«Рублев — классный игрок. Сейчас он на подъеме. Андрей нашел свою игру. Перешел из зала на воздух и все равно продолжает выигрывать. Это говорит о его классе. Было бы неожиданно, если бы Рублев не дожал этот турнир после поражения Джоковича. Россиянин начинал матчи, как правило, с проигрыша в первом сете. Однако сегодня Андрей был достаточно уверенным. Весел и эмоционально, и физически был не в том состоянии, в котором был раньше», — сказал Собкин «СЭ».

Для 24-летнего Рублева это десятая победа на турнирах ATP в одиночном разряде. Ранее в феврале он выиграл турнир в Марселе.

26&nbsp;февраля. Дубай. Андрей Рублев. Курс Рублева. Андрей обыграл обидчика Джоковича и взял титул в Дубае

Теннис
Андрей Рублев
Борис Собкин
Иржи Веселый
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