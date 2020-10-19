Борис Собкин: «Цель попадания Рублева на итоговый турнир практически выполнена»

Заслуженный тренер России, бывший наставник Михаила Южного Борис Собкин уверен, что Андрей Рублев сыграет на итоговом турнире ATP в Лондоне. Он состоится с 15 по 22 ноября в Лондоне.

— Цель попадания на итоговый турнир практически выполнена, — рассказал «Известиям» Борис Собкин. — Да, еще много очков будет разыгрываться, но не забывайте, что не будет играть Роджере Федерер, с высокой вероятностью от поездки в Лондон откажется Надаль. Плюс Рублев еще будет играть в Вене и Париже. Думаю, шансы у него очень высоки.