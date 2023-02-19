Беккер — о Джоковиче: «Я начал плакать, когда он выиграл Уимблдон-2022»

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер выразил благодарность сербскому теннисисту Новаку Джоковичу за поддержку во время его пребывания в тюрьме.

«Новак Джокович стал членом семьи. Вы знаете, что у нас были профессиональные отношения на протяжении многих лет, и мы прекратили сотрудничество в 2016 году. Но мы всегда оставались рядом, особенно во время моего пребывания в тюрьме — пока я был там, Новак поддерживал меня, он поддерживал мою семью. Я начал плакать, когда он выиграл Уимблдон-2022», — приводит Daily Mail слова Беккера.

Беккер тренировал Джоковича с 2014 по 2016 год. За этот период серб выиграл 6 из его 22 турниров «Большого шлема».