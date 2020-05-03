Борис Беккер: «Все теряют терпение. Пора снимать карантин, хотя бы медленно»

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер призвал власти к постепенному смягчению режима карантина. По словам прославленного теннисиста, люди уже устали сидеть взаперти.

«40 день изоляции. Делаю свою обычную прогулку по парку, но вижу гораздо больше людей. Кажется, все теряют терпение. Уже пора снять карантин. Хотя бы медленно. Мы хотим встречаться. Берегите себя!» — сказал Беккер в видео, опубликованном в его Twitter.