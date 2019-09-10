Борис Беккер считает, что Медведев завоюет титул «Большого шлема» в следующем году

Экс-первая ракетка мира, немец Борис Беккер отметил, что если Даниил Медведев будет по-прежнему сконцентрирован на теннисе, то в следующем году он обязательно завоюет титул «Большого шлема».

— Я всегда считал Медведева особенно талантливым игроком, — цитирует timesofindia Беккера. — Просто поразительно, как он прогрессировал в ходе турнира. Если он будет больше концентрироваться на теннисе, а не на шумихе в СМИ, то в следующем году он обязательно выиграет турнир «Большого шлема» в 2020 году.

Медведев впервые в карьере дошел до финала US Open, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6).