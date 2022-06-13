Димитров победил Норри, Бублик на отказе — Музетти в турнире в Лондоне
Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл британца Кэмерона Норри в первом круге турнира ATP в Лондоне — 6:7 (2:7), 6:1, 6:4.
В следующем матче болгарин встретится с победителем пары Следующий соперник Пол Джабб (Великобритания) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды).
В еще одном матче первого круга казахстанский теннисист Александр Бублик на отказе во втором сете победил итальянца Лоренцо Музетти — 6:3, 0:0.
В следующем матче Бублик сыграет против победителя пары Лайам Броади (Великобритания) — Марин Чилич (Хорватия).
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Cinch Championships
Призовой фонд 2 134 520 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Григор Димитров (Болгария) — Кэмерон Норри (Великобритания, 3) — 6:7 (2:7), 6:1, 6:4
Александр Бублик (Казахстан) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:3, 0:0 отказ 2-го игрока