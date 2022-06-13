Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:22

Димитров победил Норри, Бублик на отказе — Музетти в турнире в Лондоне

Читать «СЭ» в

Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл британца Кэмерона Норри в первом круге турнира ATP в Лондоне — 6:7 (2:7), 6:1, 6:4.

В следующем матче болгарин встретится с победителем пары Следующий соперник Пол Джабб (Великобритания) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды).

В еще одном матче первого круга казахстанский теннисист Александр Бублик на отказе во втором сете победил итальянца Лоренцо Музетти — 6:3, 0:0.

В следующем матче Бублик сыграет против победителя пары Лайам Броади (Великобритания) — Марин Чилич (Хорватия).

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 2 134 520 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Григор Димитров (Болгария) — Кэмерон Норри (Великобритания, 3) — 6:7 (2:7), 6:1, 6:4

Александр Бублик (Казахстан) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:3, 0:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Александр Бублик
Григор Димитров
0
Читайте также
Топ-5 упражнений для похудения в домашних условиях
Как с помощью скандалов пытаются продлить отстранение России от мирового спорта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко — о поражении Рублева: ««Басилашвили — непростой соперник. Другое дело, что он игрок настроения»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости