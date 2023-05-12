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Сегодня, 17:29

Болгарин Димитров в третьем круге «Мастерса» в Риме может сыграть с Джоковичем

Виктория Кравченко
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Болгарин Григор Димитров во втором круге турнира ATP 1000 в Риме обыграл швейцарца Стэна Варинку (6:4, 7:6 (7:3) и вышел в следующий раунд.

В третьем круге Димитров встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Григор Димитров (Болгария, 26) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:4, 7:6 (7:3)

Теннис
Григор Димитров
Новак Джокович
Стэн Вавринка
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