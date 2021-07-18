Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Блумберг и Сок выиграли парный турнир в Ньюпорте

20:56

Американцы Уильям Блумберг и Джек Сок стали победителями турнира АТР в Ньюпорте (США) в парном разряде.

В финале они обыграли пару Остин Крайчек/Вашек Поспишил (США/Канада) — 6:2, 7:6 (7:3). Матч продолжался один час и 22 минуты.

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Hall of Fame Open

Призовой фонд 466 870 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Финал

Уильям Блумберг/Джек Сок (США, WC) — Остин Крайчек/Вашек Поспишил (США/Канада) — 6:2, 7:6 (7:3)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Мы обмазались грязью и пошли просить милостыню...» Как Генри Сехудо еще в семь лет понял, что он особенный
Теряем одного олимпийца за другим. Наша заявка сокращается
«Спартак» — «Химки»: все голы матча
«Бой с Александром Емельяненко ниже моего достоинства. А Тони Джонсон — чертила вонючая». Огонь от русского тяжеловеса
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд