Блумберг и Сок выиграли парный турнир в Ньюпорте
20:56
Американцы Уильям Блумберг и Джек Сок стали победителями турнира АТР в Ньюпорте (США) в парном разряде.
В финале они обыграли пару Остин Крайчек/Вашек Поспишил (США/Канада) — 6:2, 7:6 (7:3). Матч продолжался один час и 22 минуты.
Ньюпорт (США)
Турнир ATP Hall of Fame Open
Призовой фонд 466 870 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Финал
Уильям Блумберг/Джек Сок (США, WC) — Остин Крайчек/Вашек Поспишил (США/Канада) — 6:2, 7:6 (7:3)
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