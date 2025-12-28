Кирьос победил Соболенко в «Битве полов»

Австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл белоруску Арину Соболенко в «Битве полов» — 6:3, 6:3.

Выставочный матч прошел в Дубае

30-летний Кирьос 1 раз подал навылет и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. 27-летняя Соболенко не сделала ни одного эйса и реализовала 3 брейк-пойнта из 7.

Кирьос является 671-й ракеткой мира. Австралиец — финалист турнира «Большого шлема» (Уимблдон-2022) и победитель семи турниров ATP.