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28 декабря 2025, 20:34

Кирьос победил Соболенко в «Битве полов»

Сергей Ярошенко
Ник Кирьос.
Фото Reuters

Австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл белоруску Арину Соболенко в «Битве полов» — 6:3, 6:3.

Выставочный матч прошел в Дубае

30-летний Кирьос 1 раз подал навылет и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. 27-летняя Соболенко не сделала ни одного эйса и реализовала 3 брейк-пойнта из 7.

Кирьос является 671-й ракеткой мира. Австралиец — финалист турнира «Большого шлема» (Уимблдон-2022) и победитель семи турниров ATP.

Соболенко занимает первое место в рейтинге WTA, она явлется победительницей четырех турниров «Большого шлема» и 21 турнира WTA.

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Теннис
Арина Соболенко
Ник Кирьос
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