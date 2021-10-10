Бил Гейтс посетил турнир в Индиан-Уэллсе
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Основатель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс посетил турнир в Индиан-Уэллсе.
65-летний американец является одним из богатейших людей мира и одним из рекордсменов по размеру средств, переданных на благотворительность.
Spotted ? @BillGates#BNPPO21 pic.twitter.com/1gl7yvlcbU— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) October 9, 2021
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 17 октября. В 2020 году турнир был отменен из-за коронавируса.
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