Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Бил Гейтс посетил турнир в Индиан-Уэллсе

02:46

Основатель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс посетил турнир в Индиан-Уэллсе.

65-летний американец является одним из богатейших людей мира и одним из рекордсменов по размеру средств, переданных на благотворительность.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 17 октября. В 2020 году турнир был отменен из-за коронавируса.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
«Я русский, но не как те люди, что выросли в России». Финский центр получил рекордный контракт в истории своего клуба
0