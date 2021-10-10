Бил Гейтс посетил турнир в Индиан-Уэллсе

Основатель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс посетил турнир в Индиан-Уэллсе.

65-летний американец является одним из богатейших людей мира и одним из рекордсменов по размеру средств, переданных на благотворительность.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 17 октября. В 2020 году турнир был отменен из-за коронавируса.