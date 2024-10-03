Сафиуллин в двух сетах обыграл Жукаева на старте турнира в Шанхае
Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу над представителем Казахстана Бейбитом Жукаевым на «мастерсе» в Шанхае — 7:6 (7:0), 6:4.
Встреча продлилась 1 час 38 минут. Жукаев 14 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. У Сафиуллина пять эйсов, две двойные и два реализованных брейка из трех.
Во втором круге турнира Сафиуллин сыграет с другим казахстанцем — Александром Бубликом.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8?995?555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Роман Сафиуллин (Россия) — Бейбит Жукаев (Казахстан, Q) — 7:6 (7:0), 6:4
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