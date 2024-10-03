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Сегодня, 13:45

Сафиуллин в двух сетах обыграл Жукаева на старте турнира в Шанхае

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Роман Сафиуллин.
Фото AFP

Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу над представителем Казахстана Бейбитом Жукаевым на «мастерсе» в Шанхае — 7:6 (7:0), 6:4.

Встреча продлилась 1 час 38 минут. Жукаев 14 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. У Сафиуллина пять эйсов, две двойные и два реализованных брейка из трех.

Во втором круге турнира Сафиуллин сыграет с другим казахстанцем — Александром Бубликом.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8?995?555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Бейбит Жукаев (Казахстан, Q) — 7:6 (7:0), 6:4

Теннис
Роман Сафиуллин
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