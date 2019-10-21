Берреттини вышел во второй круг турнира в Вене

Итальянец Маттео Берреттини обыграл британца Кайла Эдмунда в матче первого круга турнира в Вене — 3:6, 6:3, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 6 минут.

В других матчах этого раунда аргентинец Диего Шварцман обыграл француза Пьер-Юга Эрбера, а венгр Мартон Фучович прошел итальянца Лоренцо Сонего.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 296 490 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Маттео Берреттини (Италия, 3) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 3:6, 6:3, 6:4

Диего Шварцман (Аргентина, 5) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:4, 6:4

Мартон Фучович (Венгрия, Q) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:4, 6:4