Берреттини вылетел в первом круге турнира ATP в Акапулько
Итальянец Маттео Берреттини вылетел в первом круге турнира ATP в Акапулько (Мексика).
При счете 6:4, 1:5 в матче против американца Томми Пола Берреттини снялся и завершил участие в турнире.
В параллельной игре японец Йосихито Нисиока победил испанца Фелисиано Лопеса в трех сетах.
Ранее Даниил Медведев обыграл француза Бенуа Пэра и прошел во второй круг турнира в Акапулько.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 678 065 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Томми Пол (США) — Маттео Берреттини (Италия, 5) — 4:6, 5:1 отказ 2-го игрока
Йосихито Нисиока (Япония, Q) — Фелисиано Лопес (Испания, WC) — 2:6, 6:0, 6:4
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