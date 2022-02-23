Берреттини вылетел в первом круге турнира ATP в Акапулько

Итальянец Маттео Берреттини вылетел в первом круге турнира ATP в Акапулько (Мексика).

При счете 6:4, 1:5 в матче против американца Томми Пола Берреттини снялся и завершил участие в турнире.

В параллельной игре японец Йосихито Нисиока победил испанца Фелисиано Лопеса в трех сетах.

Ранее Даниил Медведев обыграл француза Бенуа Пэра и прошел во второй круг турнира в Акапулько.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 678 065 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Томми Пол (США) — Маттео Берреттини (Италия, 5) — 4:6, 5:1 отказ 2-го игрока

Йосихито Нисиока (Япония, Q) — Фелисиано Лопес (Испания, WC) — 2:6, 6:0, 6:4