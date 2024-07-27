Берреттини выиграл турнир ATP в Кицбюэле
Итальянский теннисист Маттео Берреттини обыграл француза Уго Гастона в финале турнира в в Кицбюэле (Австрия) — 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 21 минуту.
Берреттини восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 4 брейк-пойнтов. У Гастона три эйса, две двойные ошибки и 1 выигранный брейк-пойнт из 3.
Это девятый титул Берреттини на турнирах уровня ATP в одиночном разряде.
Кицбюэль (Австрия)
Турнир ATP Generali Open
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Маттео Берреттини (Италия) — Юго Гастон (Франция) — 7:5, 6:3
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