Берреттини выиграл турнир ATP в Кицбюэле

Итальянский теннисист Маттео Берреттини обыграл француза Уго Гастона в финале турнира в в Кицбюэле (Австрия) — 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 21 минуту.

Берреттини восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 4 брейк-пойнтов. У Гастона три эйса, две двойные ошибки и 1 выигранный брейк-пойнт из 3.

Это девятый титул Берреттини на турнирах уровня ATP в одиночном разряде.

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Маттео Берреттини (Италия) — Юго Гастон (Франция) — 7:5, 6:3